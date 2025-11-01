Serie A

Rrhamani: ” Le partite che non riusciamo a vincere non dobbiamo perderle”

Pubblicato il

Calciatore Napoli commenta il pari in casa

Le sue dichiarazioni: “Abbiamo corso tanto, queste sono partite difficili. Contento di essere rientrato oggi. Soddisfatto”.

