Rrhamani: ” Le partite che non riusciamo a vincere non dobbiamo perderle”

Calciatore Napoli commenta il pari in casa
Le sue dichiarazioni: “Abbiamo corso tanto, queste sono partite difficili. Contento di essere rientrato oggi. Soddisfatto”.
Calciatore Napoli commenta il pari in casa
Le sue dichiarazioni: “Abbiamo corso tanto, queste sono partite difficili. Contento di essere rientrato oggi. Soddisfatto”.
Fabregas: “Potevamo vincere”
Altri problemi fisici per il Napoli.
Antonio Conte in conferenza dopo Napoli-Como, finita 0-0: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi”
Napoli-Como – Milinkovic-Savic al 26′ ha parato un rigore a Morata. Gli azzurri non vanno oltre il pari (0-0)
Napoli ricorda Diego Armando Maradona e James Senese
Serie A: Udinese-Atalanta 1-0
Manna: “Anguissa? Un giocatore centrale per noi, un leader silenzioso”
Napoli-Como: la formazione scelta da Antonio Conte
Sold out al Maradona per Napoli-Como
Compleanno tra gli azzurri del Napoli. Mathias Olivera compie 28 anni