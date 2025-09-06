Rrhamani: occorre monitorare ma cauto ottimismo

Amir Rrahmani, difensore del Napoli e capitano del Kosovo, al 64′ della sfida contro la Svizzera, è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema muscolare alla coscia destra

Aggiornamenti sulle sue condizioni arrivano dal media kosovaro Klankosova.tv. “Il capitano del Kosovo Amir Rrahmani rischia di non essere pronto per la partita di lunedì contro la Svezia al Fadil Vokrri dopo essere stato costretto a lasciare il campo nella sconfitta per 4-0 contro la Svizzera a Basilea, nell’ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. RRhamni ha accusato un fastidio muscolare e avrebbe già contattato lo staff medico del Napoli. Le sue condizioni saranno monitorate attentamente nei prossimi giorni, ma c’è la possibilità che Rrahmani torni in campo prima del previsto”.

