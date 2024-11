Rrhamani: Siamo una grande squadra ma la strada è lunga”

Amir Rrhamani dopo la vittoria con il Napoli

“Roma un po’ in difficoltà, per noi dietro non ci sono state grosse paure. Se siamo una grande squadra? Per ora si ma la strada è lunga. Con Buongiorno ci siamo trovati bene, speriamo di continuare così, di subire pochi gol. Il mister mi ha detto delle belle parole: per me è una grande soddisfazione. Quando si inizia così bene è facile andare avanti al meglio. Se mi sento un leader? Quinto anno qui, mi sento uno dei leader, ce ne sono tanti. La società ha fiducia in noi e lo dobbiamo dimostrare tutti i giorni”.

