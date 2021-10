Rubata la Fiat Panda di Spalletti, era su corso Vittorio Emanuele

Il portale online del Corriere dello Sport riferisce dello spiacevole incidente capitato a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli.

A quanto pare, infatti, il tecnico non aveva lasciato l’auto in garage parcheggiandola nello stargo su Corso Vittorio Emanuele, davanti all’Hotel Britannique. La scelta di non mettere l’auto in garage deriva dal fatto che voleva arrivare prima a Castel Volturno.

Una volta sceso, però, non ha più trovato l’auto doveva l’aveva parcheggiata. Così Spalletti, prima di dirigersi al SSC Napoli Konami Training Center, ha sporto denuncia alle Forze dell’Ordine.

