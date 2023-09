Rudi Garcia in conferenza stampa dopo il poker rifilato al Lecce

Garcia: le parole dell’allenatore azzurro, soddisfatto dopo la gara al Via del Mare. Clean sheet oggi per la squadra partenopea.

Rudi Garcia si è espresso così: “Abbiamo gestito bene la partita, lo spirito giusto era anche quello delle prime partite solo che prima dell’Udinese eravamo quelli con più possesso palla ma in ritardo invece nel prendere la porta. Questo dato adesso è cambiato. Nelle ultime due partite abbiamo fatto tanti gol. L’ingresso di Osimhen nel secondo tempo? I giocatori non devono pensare alla partita successiva, in questo caso a quella con il Real Madrid, l’allenatore si, deve equilibrare le forze degli atleti e se c’è stato qualche problema extra-campo, l’attenzione deve essere ancora di più. La differenza con le altre gare? Ci siamo applicati anche nel primo tempo questa volta. Sono contento di aver fatto di tutto per tenere Leo Ostigard, felice che sia stato lui a sbloccare il risultato di testa su un calcio da fermo. Complimenti al Lecce, al loro staff, ai tifosi, hanno sostenuto la loro squadra anche oggi pur con la sconfitta, il Lecce farà un bel campionato. Da oggi sono più simpatico? Non lo so, l’importante è che i miei ragazzi siano sempre molto bravi e concentrati. Colgo l’occasione per dire grazie anche ai nostri tifosi: saranno contenti, stanno vedendo un Napoli che gioca, che segna e che vince. Speriamo di continuare così”.

