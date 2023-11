Rudi Garcia in conferenza stampa dopo Napoli-Union Berlino

Rudi Garcia ha risposto ai giornalisti in sala stampa dopo il match. Ecco le sue dichiarazioni.

“Problema ripartenze? Oggi su un corner per noi. Abbiamo sbagliato su quell’azione con poca copertura. Con tanto gioco avevamo tante occasioni per vincere. Dovevamo almeno fare il secondo gol. Lindstrom è entrato bene ma non ha fatto la differenza. Sono il primo sostenitore di Politano, alla fine era stanco e andava sostituito. Troppa frenesia nel voler andare in gol? Non credo, ci vuole anche un po’ di fortuna, un gol annullato… siamo delusi per il risultato non per il contenuto. Non vinciamo al Maradona? Ci proviamo domenica, dopo aver recuperato fisicità e poi ci sarà la sosta. Che ne penso dell’Union Berlino? Anche l’ultima partita da loro persa 3-0 non meritavano questa sconfitta così sonora”.

