Rudi Garcia in conferenza stampa prima di Napoli-Lazio

Il Napoli affronterà la Lazio di Maurizio Sarri allo stadio Maradona per la terza giornata di Campionato in Serie A. Le dichiarazioni del tecnico azzurro prima del match.

Le dichiarazioni di Garcia:

“Sorteggio Champions? Poteva andare meglio ma anche peggio. Il Real Madrid è una grande squadra. Ho un precedente mancato, approfondiremo a tempo debito. Per il mercato: stiamo definendo la cessione di Demme e Lozano che però sono ancora nostri giocatori. Domani con la Lazio? Vogliamo vincere, importante portare a casa le prime tre di fila. Il nuovo acquisto Lindstrom è arrivato visto che Lozano è in partenza. È un atleta forte, di prospettiva. Ha fatto bene con il Francoforte lo scorso anno. Ha qualità. Se arriva un nuovo giocatore non è detto che tolgo importanza a chi è già in rosa. Parte dalla panchina e poi vedremo. Dopo la sosta poi ci sarà modo per tutti di far vedere le proprie qualità. Può giocare in vari ruoli, sulle due fasce. Lo stesso stile di Lozano. Kvara? Sta bene, vediamo domani se parte dalla panchina o dal primo minuto. La Lazio è un buon competitor: l’importante è che ognuno della squadra faccia sia fase offensiva che difensiva. Lobotka? Passano meno palle per i suoi piedi? Io faccio il mio calcio…una squadra non può difendere da un solo giocatore. Nè in attacco e nè a centrocampo. L’importante è che tutti facciano un gioco utile e funzionale alla squadra. Alla Lazio servono punti, sono a zero. Se si chiuderanno agiremo di conseguenza. Gestiremo la gara. Non siamo ancora al 100% soprattutto perché dobbiamo durare: la rosa deve essere pronta. Mi concentro sulla mia squadra: ce ne sono di forti ma noi andiamo per la nostra strada. Con il Sassuolo negli ultimi 20 minuti la squadra si è abbassata: succede per il caldo, per la stanchezza, l’importante è non concedere occasioni all’avversario. Su Natan: giocatore in sviluppo, avrà il suo momento. Osimhen? Ha 24 anni, gli auguro di fare tante stagioni belle con noi. È uno dei più forti in assoluto a livello internazionale. Le mie ambizioni? Contento di stare qui, la città, lo staff, massima concentrazione per vincere la terza partita. È il Napoli di Garcia? Siamo sulla strada giusta!”

Comments

comments