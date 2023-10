Rudi Garcia in conferenza stampa prima di Verona-Napoli

Rudi Garcia risponde alle domande dei giornalisti 12 giorni dopo la sconfitta del Napoli in casa con la Fiorentina e prima di tre gare molto delicate che si terranno nei prossimi 10 giorni

Il presidente De Laurentiis è entrato in sala stampa, e si è accomodato tra i giornalisti.

Il tecnico azzurro Garcia così ha dichiarato: “Sono sereno e tranquillo, non sono nervoso. Non ho apprezzato il dopo Fiorentina per me è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti. Però ho apprezzato chi mi ha sostenuto. Ora conta il mio lavoro con la squadra, con i dirigenti, con il mio staff. Ringrazio il mio presidente per le parole dette ieri. L’importante ora è vincere a Verona! Domani non ci sono nè Anguissa nè Osimhen. In avanti vedremo chi giocherà tra Raspadori e Simeone. Sono due giocatori differenti e sono tranquillo con loro. A centrocampo c’è Cajuste come vice Anguissa, nella mia testa sono tutti titolari. Siamo pronti per domani, partita delicata che vogliamo vincere. Si lavora mostrando ai giocatori i punti forti dell’avversario e dove spingere per avere successo. Oggi torna Olivera. Ieri fatto già bell’allenamento. Lo stato d’animo la voglia di vincere, l’atteggiamento di tutti, sono sicuro della motivazione. Come stanno i ragazzi? Tutti bene a disposizione tranne gli infortunati. Il mio parere sulle scommesse? Non è il caso di parlare di questo adesso. In difesa vedremo probabilmente la coppia Natan-Rrahmani. Amir deve rientrare dopo infortunio. Può giocare anche con Ostigard. Juan Jesus tornerà presto. I gesti di stizza da parte dei giocatori? Ne ha parlato già il presidente e l’ho trattato pure io. Sono tranquillo e sereno sono rimasto male solo con qualcuno della stampa che ha esagerato. Domani 4-3-3 o 4-3-2-1 ? Vedremo!”.

Interviene il presidente De Laurentiis:”Non esistono buoni e cattivi.. quando uno legge cose inventate di sana pianta..spero sempre che le cose cambino…non si fa così il giornalismo. Le notizie di oggi già sono sul web dunque chapeau a chi sa scrivere poi articoli sul giornale il giorno dopo che poi si fanno leggere con piacere”.

