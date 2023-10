Rudi Garcia incontra la stampa prima di Napoli-Milan

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, in conferenza stampa prima del big match Napoli-Milan allo stadio Maradona

Così Rudi Garcia ai giornalisti:

“Partita verità? Giochiamo in casa contro un avversario diretto, solo vincendo due/tre partite di fila possiamo migliorare la classifica. Tanti dicono che il Napoli di quest’anno è diverso da quello dello scorso anno (sorride ndr) visto che l’anno scorso i confronti non sono stati sempre positivi Dobbiamo migliorare in casa. Puntiamo sulle nostre qualità. Vorremmo averle vinte tutte per stare meglio in classifica. Le statistiche danno un aiuto a capire meglio le performance, dobbiamo prendere di più la porta, poi abbiamo preso troppi gol ma siamo sulla buona strada, stiamo migliorando. Leao è un ottimo giocatore ma non c’è solo lui. Con Pioli in passato c’è stato qualche piccolo attrito ma erano altri tempi, altre squadre, è un ottimo allenatore. Mi piace l’atteggiamento della mia squadra, sia a Verona che a Berlino, è emerso il gruppo. Critiche sulla qualità del gioco? L’importante è domani…quando avremo un migliore gioco vinceremo in modo più incisivo. Cajuste ha la mia fiducia, Elmas ha fatto bene a Berlino, Anguissa ha recuperato ma non può fare i novanta minuti. Il Napoli si è allungato a Berlino? Non vorremmo mai farlo ma non abbiamo sofferto, forse tenere più la palla in campo avversario sarebbe una soluzione ma per vincere le partite in Champions ci vuole come dicevo l’atteggiamento che abbiamo avuto. Raspa o Simeone domani? Entrambi! Sono importanti per noi. Kvara meglio con Mario Rui? Non sono d’accordo. Kvicha è tornato al suo livello a prescindere, assist, gol, come Politano fa la differenza ..!”

