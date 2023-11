Rudi Garcia: le dichiarazioni dopo il match

Rudi Garcia risponde alle domande della stampa dopo Salernitana-Napoli

Così l’allenatore del Napoli:

“Oggi derby, poteva succedere di tutto, eravamo venuti per vincere, per segnare nel primo quarto d’ora. Mi è piaciuto il gioco, in qualche occasione Ochoa bravo, poi bravi noi a chiudere la gara. Ora aspettiamo il risultato degli altri. Siamo tranquilli, sereni, concentrati dall’inizio della stagione. Soddisfatto dalla fase difensiva? Si, tutta la squadra poteva al limite fare meglio. Cosa occorre per migliorare il livello? Stavo pensando ad una riflessione che però voglio evitare di condividere. In genere dobbiamo esser più continui, non abbiamo sbagliato nessuna partita intera, siamo sulla strada giusta. Testa alla Champions. I derby sono sempre complicati: ostilità? Non c’è stata meglio così”.

