Rudi Garcia nel post gara di Napoli-Milan (2-2)

Rudi Garcia: le dichiarazioni del tecnico azzurro dopo la rimonta nel secondo tempo

Così Rudi Garcia: “Primo tempo per il Milan, secondo tempo per noi. Quando lasci crossare per il colpo di testa di Giroud rischi grosso. Potevamo vincerla in 10 con Kvara. I tifosi hanno spinto e ci hanno aiutato a rientrare in partita. Idem positivi i cambi. Raspadori e Simeone insieme? Jack può giocare in tutti i ruoli. Quando perdi può essere utile come stasera cambiare modulo. I ragazzi sono stati bravi nella ripresa e fare quello che avevo chiesto. La continuità? La base c’è, sono motivati. Riparlerò con i ragazzi di cosa non ha funzionato nel primo tempo. Un pizzico di fortuna e coraggio in più possono aiutarci a vincere partite di questo tipo. Undici giocatori in grande forma da subito, tutto negativo cercheremo di migliorare quello che non è andato. Stasera avevamo di fronte un avversario bravo. Siamo in corsa per tutte le competizioni. Avremo un trittico di partite per migliorare . Elmas ha giocato mezz’ala”.

