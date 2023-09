Rudi Garcia prima di Bologna-Napoli:”Domani per me la centesima partita, l’importante è vincerla!”

Bologna-Napoli: quinta gara in campionato. Azzurri a 7 punti in classifica. Ecco quanto ha detto l’allenatore della squadra partenopea in conferenza stampa prima del match di domani alle ore 18.



Rudi Garcia: “Centesima partita domani per me, l’importante è vincerla. Sono contento di guidare questo gruppo fantastico siamo molto motivati. Si spera sempre di avere la rosa a disposizione ma non è possibile. Siamo una squadra offensiva, potevamo fare anche più gol, anche a Braga. In campionato abbiamo preso 5 gol, un po’ tanto ci vuole più efficacia difensiva. Solo il secondo tempo con la Lazio ci ha messo in difficoltà, perdere in casa non va mai bene. Ammiravo Thiago Motta come giocatore, sta facendo bene come allenatore. Alcuni giocatori devono tornare al 100×100 per il resto stiamo ok. I tifosi per strada mi incoraggiano. Ogni giorno lavoriamo per migliorare. In Champions siamo messi bene, aspettiamo il Real Madrid, in campionato siamo quinti, non siamo contenti, domani dobbiamo vincere. Ho una rosa forte soprattutto in attacco. Politano sta facendo una grande stagione. Rotazione ci può essere tra una partita e l’altra, i cambi mi consentono di poter alternare i giocatori della rosa, e poi non iniziano sempre gli stessi. L’importante è il collettivo. Continuità nel corso della partita che ci manca? Dopo un primo tempo positivo contro la Lazio non mi aspettavavo quel secondo tempo. Vanno mantenuti i principi base. Amir Rrahmani è infortunato ma sono contento di aver tenuto Ostigard. Lo sostituirà lui. Ci sono Juan Jesus e Natan. Speriamo di recuperare Amir al più presto. Per noi a Genova mancanza di determinazione. Ma non ci lamentiamo. Cajuste non so se può tornare nel gruppo. Anguissa? Buone cose e altre meno, lo scorso anno ha fatto una stagione pazzesco. I giocatori non sono delle macchine, aspettiamo che torni al suo livello. L’ambizione quest’anno è attivare tra le prime 4. Però è ovvio che teniamo a difendere lo scudetto sul petto. Domani cambieremo in corsa per essere funzionali alla gara. Spero che Kvara possa far gol presto, non deve essere un assillo. Osimhen troppo solo? Victor avrà da domani le stesse occasioni di Braga, farà almeno un gol a partita. Perdiamo palloni pericolosi, tipo alla fine con il Braga nel secondo tempo. Quando abbiamo palla noi non possiamo concedere poi troppo spazio all’avversario”.

