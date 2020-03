Michela Persico, compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, positivo al Coronavirus, ha parlato al settimanale Chi.

“Sono incinta, che succederà adesso? Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire cosa succederà – ha detto Michela, che è al quarto mese —. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita”.

