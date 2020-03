Rugani, parla l’agente: “Battaglia contro il coronavirus appena iniziata, chi pensa allo scudetto è fuori bersaglio”

L’agente del difensore della Juventus Rugani, positivo al coronavirus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio. Questi alcuni passaggi delle parole di Davide Torchia sull’emergenza coronavirus.

“La battaglia è appena iniziata e la guerra sarà lunga. Bisogna cercare di combattere e fermare questi numeri che crescono ogni giorno.

La positività di Rugani ha dato una scossa al mondo del calcio e anche al mondo dei giovani che pensano di essere invincibili.

Rugani ha avuto 37.4 di febbre per un pomeriggio e dal giorno dopo non ha più avuto sintomi. Ma il tampone è risultato positivo. È stato bravo a stare a casa ed evitare di contagiare altre 50 persone.

Probabilmente la gente comune non farà il tampone con 37 di febbre. È impossibile fare previsioni ed è per questo che è importante restare a casa. Sono favorevole al fatto che ci aiutino i militari, c’è ancora troppa gente in giro.

Far ripartire il calcio? Mi sembra l’ultimo dei problemi in questo momento. Credo che si possa giocare fino ad agosto o settembre, poi uno stop di qualche settimana e si ricomincerà con il campionato 2020-21. Se c’è qualcuno che sta ancora pensando allo Scudetto è completamente fuori bersaglio”.

