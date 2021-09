Rui Vitoria, allenatore Spartak: “Abbiamo fatto di tutto per vincere”

Rui Vitoria, in conferenza stampa, ha voluto dire la sua sulla sconfitta arrivata contro il Legia Varsavia nella giornata di ieri.

Legia Varsavia e Spartak Mosca militano nello stesso girone del Napoli. Queste le parole di Rui Vitoria:

“Abbiamo subito il gol, ma abbiamo fatto di tutto per vincere. Se dimentichiamo per un attimo il risultato, e pensiamo solo al nostro gioco, al dominio ed ai tiri, abbiamo chiuso con 23 tiri. Il responsabile però sono io al 100% e mi assumo le conseguenze. Io sono qui e non mi arrendo.”

