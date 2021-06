Il membro dell’esecutivo dell’UEFA ed presidente del Bayern Monaco Karl Heinz Rummenigge, in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha parlato anche della Superlega.

“Sono nell’Esecutivo Uefa e sarò impegnato anche per l’Eca, l’associazione dei club.

Dobbiamo decidere come andare avanti nella vicenda Superlega, si sa, tre società ancora ne fanno parte.

C’è lavoro da fare. Vedremo come”.

Comments

comments