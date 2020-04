Rummenigge: “Negli ultimi 10 anni il calcio ha vissuto oltre le proprie possibilità”

Sul Corriere dello Sport in edicola oggi c’è un’intervista a Rummenigge, dove parla della crisi e di come potrebbe essere dopo averla superata.

Per l’ex attaccante nerazzurro, però, una delle cose più importanti è ritornare a giocare. Di seguito alcune parti salienti dell’intervista a Rummenigge:

“Questa è una crisi globale e spaventosa, in Germania non siamo ai livelli dell’Italia ma abbiamo un livello di attenzione altissimo. Da tre giorni ci alleniamo a gruppi di quattro o cinque persone, rispettando i protocolli sanitari; eravamo fermi dall’8 marzo.

La data del 9 maggio è provvisoria, ancora non sappiamo al 100% se sarà quella. Ma bisogna ricominciare per due motivi: il primo, sportivo, per decidere la vincitrice del campionato, chi andrà alle coppe e chi retrocederà; il secondo è quello economico. Aspettiamo la luce verde del governo.

Disciplina e sensibilità sono i nostri punti di forza. In questo momento la differenza la fa il contante ed il Bayern è uno di quei club messi meglio ma altri club importanti sono in grossissime difficoltà. Negli ultimi dieci anni il calcio ha vissuto oltre le proprie possibilità, aumentando i costo di transfer e ingaggi.

Nessuno ha imposto nulla sui tagli, tutti noi (manager, dirigenti, calciatori) abbiamo deciso di ridurci del 20% lo stipendio per permettere il pagamento ai dipendenti che lavorano. Altre società in Bundesliga hanno fatto lo stesso e non è escluso che possa essere fatto anche nei mesi successi.

Mi auguro che Infantino intervenga con decisione per aiutare le leghe. Sarebbe importante ridurre le distanze tra Uefa e Fifa in questo momento. Se questa crisi sarà gestita con intelligenza, si potrebbe risolvere con un miglioramento dello stato di salute del calcio.”

Per l’intervista completa si rimanda all’edizione odierna del quotidiano.

