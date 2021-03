Rummenigge: “Ronaldo? Un giocatore importante ma da solo non può fare la differenza”

L’AD del Bayern Monaco Karl Heinz Rummenigge ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Rummenigge ha parlato prima del momento dell’Inter, squadra nella quale ha giocato dal 1984 al 1987, poi del momento del calcio.

Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni di Rummenigge.

“Il Bayern Monaco ha due grandi pregi. Primo: qualità molto alta. Secondo: rispetta tutti gli avversari, non va in

campo con l’arroganza di pensare di aver già vinto.

La differenza tra il calcio pre virus e quello attuale è che non c’è differenza se giochi in casa o fuori, non ci sono i tifosi. E’ un campo neutro.

Serie A non a livello dell’Europa? E’ un momento in cui il calcio italiano fa meno bene, ma mi ricordo nel primo decennio del Duemila come Milan, Juve e Inter arrivavano in fondo. Ora è sempre più difficile, basta guardare chi è uscito. Chi passa è il top.

Ronaldo preso per vincere la Champions? Un giocatore è importante, ma da solo non può fare la differenza”.

