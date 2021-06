Oscar Damiani, intermediario che nel 2018 cercò di portare Youssouf Sabaly al Napoli dal Bordeaux, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il terzino ivoriano, in quell’estate, fu ad un passo dal vestirsi d’azzurro, ma la trattativa saltò e i partenopei virarono su Kevin Malcuit. “Non mi risulta che Sabaly oggi interessi. Il Napoli lo aveva preso ma poi lo bocciò per una visita medica che mi sembrò più una scusa. Ma non ci voglio più tornare, il Napoli non si è comportato male”.

