Sabatini: “Allegri aveva firmato con la Roma ma non onorò il contratto. Fonseca è da confermare”

Walter Sabatini, dirigente del Bologna, ha parlato di alcune vicende legate alla Roma alla vigilia del match contro la sua ex squadra.

L’ex ds giallorosso, intervenuto a Rete Oro, ha raccontato un retroscena riguardante Massimiliano Allegri: “Allegri aveva firmato un contratto che doveva vincolarlo alla Roma anni fa, ma non lo ha onorato. Gli avevo consigliato di lasciare il Milan e venire a Roma, poi è andato alla Juventus e la Roma si è riorganizzata con altri tecnici come Garcia e Spalletti. Andai via perchè non avevo più un dialogo costruttivo con Pallotta.

I Friedkin? Non mi convincono, perchè non li ho ancora sentiti parlare. Il silenzio è d’oro, ma il nuovo proprietario dovrebbe confrontarsi con i tifosi: Roma è una piazza alla quale vanno date spiegazioni e alla quale vanno raccontati i progetti. Questo silenzio non è corretto verso la città. Per quel che ho visto confermerei Fonseca, anche se non conosco le dinamiche interne. Tuttavia, non avrei tolto la fascia a Dzeko, non può aver fatto qualcosa di così grave. È un grande professionista e lo ha dimostrato anche contro l’Ajax. Baldini? Come persona fisica era un investimento, ma nel ruolo che gli aveva ritagliato Pallotta non andava bene. Non esiste parlare con un presidente che ha un suggeritore, in nessuna azienda. Il ruolo di Baldini era nefasto, e Franco stesso lo sapeva. Io non sono un acchiappafantasmi, sono un uomo di calcio”.

