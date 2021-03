Sabatini: “Il ritorno di Mertens fa bene al Napoli. Vedrei bene De Zerbi sulla panchina azzurra”

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, per parlare della gara odierna tra Sassuolo e Napoli.

Queste le sue parole nel corso della trasmissione “Arena Maradona”: “Il Napoli, come visto contro il Benevento, sta giovando del ritorno di Mertens dopo due mesi di stop. In attacco gli azzurri possono contare su tanti calciatori bravi, ma in zona gol nessuno è concreto quanto il belga. De Zerbi? È un allenatore che mi piace molto, e che vedrei molto bene a Napoli. A mio parere, ha bisogno di una piazza che lo stimoli continuamente e che non lo coccoli sempre, come invece succede al Sassuolo”.

