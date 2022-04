Sabatini: “Non so quanto facciano bene le dichiarazioni pubbliche di De Laurentiis. Credo che il Napoli abbia sprecato troppe occasioni quest’anno”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini.



“Non so quanto facciano bene le dichiarazioni pubbliche di De Laurentiis, poi l’interrogativo sulla preparazione è giusto. Credo che il Napoli abbia sprecato tante occasioni quest’anno, troppe. Se c’è una squadra verso la quale il Napoli avrebbe dovuto guardare è l’Inter.

Kvaratskhelia per me è fortissimo, credo che il Napoli abbia fatto un ottimo colpo. Il Napoli è alla vigilia di una rivoluzione e ci sono due strade: fidarsi del direttore sportivo oppure fare di testa propria. Mi risulta che ci sia un po’ di freddezza con Giuntoli, ma parliamo di un direttore sportivo che ha portato ottimi calciatori in azzurro e non lo sto sponsorizzando perché non lo conosco affatto. Bisogna vendere il vendibile e non vorrei si vendesse Osimhen, ma ci sono calciatori a fine ciclo che vanno rimpiazzati. L’importante non è chi parte, ma chi arriva”.

