Sabatini: “Per me questo campionato somiglia molto a quello del 5 maggio”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista, che ha parlato della volata scudetto.

Questo il suo intervento:

“Scudetto? Il bello delle percentuali è che magari poi dopo una settimana ce ne si dimentica. Per me comunque sono 35% Milan e Napoli, 30% Inter. Ho dato lo stesso a Milan e Napoli perché il Milan è in vantaggio ma il Napoli sembra più forte e più in forma.

Nel calcio non si può parlare di fortuna e sfortuna ma vi assicuro che l’Inter domenica è stata fortunata davvero con la Juventus. Ha il calendario migliore ma deve darsi una svegliata e ricominciare a giocare in modo accettabile, decente se non eccellente. Se gioca come domenica sera, senza tirare mai in porta, dove vuoi che vada? La Juventus ha offerto una bella prestazione. L’Inter ha il miglior calendario ma il peggior stato di forma.

Spalletti sicuramente ha più esperienza di Pioli e di Inzaghi, al di là dello Scudetto con lo Zenit. Su di lui ci sono 2-3 cose da dire. Alcuni giocatori con lui sono cresciuti veramente tanto, tra cui Lobotka. Aveva trasformato Brozovic all’Inter, ora l’ha fatto con Lobotka. Gli assenti? La prima cosa da vedere è la prestazione di chi li sostituisce. Domenica scorsa Zanoli, Mertens e Juan Jesus sono stati i migliori in campo.

Analogie con l’anno del secondo Scudetto del Napoli? Per me questo campionato assomiglia molto a quello del 5 maggio, con 3 squadre che arrivano alla fine.“

