Sabatini: “Scudetto? Confermo la mia idea sul Napoli. Sulle plusvalenze…”

Walter Sabatini, direttore sportivo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Radio. Queste le sue parole.

“Plusvalenze? Mi compiaccio delle mie e delle nostre plusvalenze, quelle della Roma sono state sempre nette e pulite, reali. Me ne compiaccio oggi perché vedo che tante erano truccate, come scopro oggi. Il calcio non si fermerà per questo, ma ci devono essere sanzioni”.

“Guardo tutte le partite di Serie A, soprattutto il Bologna che è la mia squadra fino al 30 Giugno. Per lo scudetto un mese fa dissi Napoli ed ora confermo la mia idea. Hanno tanti infortuni adesso, ma penso che Spalletti troverà sicuramente una soluzione. Attenzione anche ad Inter e Milan”.

