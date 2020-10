Sacchi a KKN: “Maradona mi telefonò per portarmi al Napoli”

Arrigo Sacchi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Maradona, rivelando che Diego lo voleva per allenare gli azzurri quando c’era lui.

A seguire le sue parole:

“Lui mi telefonò perché venissi al Napoli. Mi dissi anche: guardi che lei con Maradona e Careca parte sempre con un gol di vantaggio. Io ringraziai e rifiutai. Mi voleva al Napoli, ma io stavo bene al Milan. Ho sempre pensato che se uno sta bene in un posto non se ne deve mai andare. Inoltre per me i soldi non erano l’obiettivo, ma una conseguenza.”

