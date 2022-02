Sacchi: “Colpi di mercato importanti ma che non spostano gli equilibri-scudetto”

L’ex CT della Nazionale Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Colpi importanti di mercato ma ora c’è la prova del nove del campo. Non credo che il mercato sposti gli equilibri scudetto. L’Inter è favorita. Chi andrà in Champions? L’Inter è avanti, il Napoli e il Milan, se si rimette in sesto, pure. L’ultimo posto se lo giocheranno l’Atalanta e la Juve.

Chi mette al centro del progetto il gioco ha meno bisogno di elementi nuovi.

Puntano sul gioco, sulle idee. Spalletti non aveva bisogno di innesti e la Lazio dimostra di avere la pazienza di attendere i risultati del lavoro di Sarri.

Il Milan è una società seria. La gente deve capire che è una politica seria, in un Paese che di serio

ha ben poco, se puoi spendi sennò ti arrangi con le idee”.

