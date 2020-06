Sacchi consiglia gli allenatori: “Fondamentale il recupero dei giocatori”

In vista della ripresa del campionato e del fatto che si giocherà ogni tre giorni, Arrigo Sacchi da un consiglio agli allenatore per la gestione dei giocatori.

L’ex allenatore ne ha parlato tra le pagine de La Gazzetta dello Sport; per Sacchi è fondamentale il recupero tra una partita e l’altra per i giocatori. Di seguito le sue parole:

““La cosa più importante, quando si giocano partite ravvicinate, ogni 3 giorni, è recuperare le forze. Noi a Usa ’94 non ne avevamo la possibilità, perché dormivamo con l’aria condizionata accesa che non aiuta nel recupero. Fu una battaglia con il clima: non si respirava.“

