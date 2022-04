Sacchi critica il derby di Coppa di ieri sera: “Sembrava scapoli contro ammogliati”

Sulle pagine de la Gazzetta dello Sport Sacchi ha parlato del derby di ieri sera di Coppa Italia, che ha visto l’Inter strappare il pass per la finale.

L’ex allenatore del Milan ha criticato la partita che si è vista ieri con queste parole:

“Nerazzurri con qualità ed esperienza, rossoneri poco squadra. La vittoria dell’Inter è meritata, ma la punizione per il Milan è stata troppo esagerata. Nei primi 45’ squadre troppo lunghe: a volte sembrava una gara tra scapoli e ammogliati. Dopo il gol di Lautaro l’Inter ha giocato più di rimessa, ma il Milan stato troppo disattento.

Il risultato non inciderà sulla corsa scudetto: il Diavolo è così giovane che la batosta passerà in fretta. Oltre a Lautaro mi hanno impressionato Brozovic, per come dirige il gioco, e Perisic, per la corsa. Leao ha grande tecnica, ma non esalta per l’impegno. Giroud è stato servito troppo poco.“

