Sacchi: “Difficile vincere a Napoli”, Lippi: “Il Napoli è più forte”

Il quotidiano sportivo Tuttosport ha confrontato i pareri sulla lotta scudetto di tre ex allenatori del passato: Arrigo Sacchi, Alberto Zaccheroni e Marcello Lippi,

Sacchi: “Presto per dire se la Juventus è tagliata fuori, va dato tempo ad Allegri. Napoli? Mi ha impressionato con il Bologna, molto meno con la Salernitana. La storia insegna che non è semplice vincere a Napoli, l’aspetto sociologico incide”.

Lippi: “Il Napoli è la squadra che mi convince maggiormente, anche più dei rossoneri. Per me il Napoli è più forte e Spalletti oltre che carico mi sembra riflessivo”.

Zaccheroni: “Juventus? Vedo complicata la rimonta, non tanto per per la Juventus ma per il passo che stanno tenendo le avversarie. Il Milan mi piace molto ma potrebbe essere l’anno non buono ma buonissimo per il Napoli. Spalletti al primo anno in una squadra è essere sempre pericolosissimo”.

