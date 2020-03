Sacchi: “Il Napoli può farcela col Barcellona. Gli azzurri sono di nuovo una squadra vincente”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli durante il programma Radio Goal. Le sue parole.

“Ho visto il Napoli giocare una partita molto tattica contro un pessimo Barcellona, pessimo per merito del Napoli che ha utilizzato una tattica molto difensiva ed efficace. L’errore che hanno commesso è tipico del calcio italiano, in fase difensiva devi avere come punto di riferimento non solo l’avversario ma anche i compagni. Di Lorenzo teneva in gioco tutti quelli che venivano da sinistra. La qualificazione è aperta, le partite si vincono nella preparazione, 10/15 giorni prima, convogliano le energie in quella direzione. Credo che l’avvento di Gattuso, la generosità dei ragazzi che prima non si erano comportati da professionisti seri, stia contribuendo a far tornare il Napoli una squadra vincente.

Squadra bassa al Camp Nou? L’importante è essere compatti. Il Barcellona teneva la palla aspettando che Messi facesse la differenza. In questo momento i suoi scatti non fanno più la differenza.

Sarri? Alla Juve non ha giocatori funzionali al suo tipo di gioco. Questo è l’unico problema.

Parole di Van Basten? Mi rifiuto di pensare che le abbia dette.”

