Sacchi: “Per vincere Napoli e il Napoli hanno bisogno di uno sforzo comune”

L’ex CT della Nazionale Arrigo Sacchi ha parlato del prossimo campionato ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola.“Il prossimo sarà un campionato strano. Vincerà la squadra più determinata e quella che avrà la rosa più ampia, perché in una stagione

del genere bisogna mettere in preventivo tanti ostacoli. Il Mondiale può condizionare, e non poco. È una nuova esperienza e noi italiani non andiamo molto d’accordo con le novità.

Si sta giocando troppo, non c’è tempo per allenarsi e questo va a scapito della velocità, della bellezza, delle emozioni e dello spettacolo.

Se non ti alleni, come puoi avere una squadra che si trova a memoria, che ha interiorizzato il gioco?

Favorita per lo scudetto? Direi Inter per la rosa ampia e di qualità e per la tanta esperienza.

Possibile sorpresa? La Roma di Mourinho. Ma penso che anche il Napoli possa ritagliarsi uni spazio importante. Napoli e il Napoli per vincere hanno bisogno di unio sforzo comune perchè alle spalle non hanno la storia delle big”.

Comments

comments