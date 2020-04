Sacchi: “Solo per Maradona avrei fatto uno strappo alla regola, mi voleva al Napoli”

L’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola e della quale vi proponiamo il passaggio su Maradona.

“Con il Milan fatto qualcosa di grande. La società mi assecondò nelle scelte. Berlusconi e Galliani mi accontentarono altrimenti sarei stato in difficoltà.

Dico la verità: per un solo giocatore avrei fatto uno strappo alla regola: Maradona logico.

Una volta mi telefonò per convincermi ad allenare il Napoli: “Venga mister qui ci sono io e partiamo sempre da 1-0”. Gli risposi: “Vero Diego ma quando tu non ci sei come facciamo?”.

La squadra per me è stata sempre più importante del singolo giocatore. I miei giocatori del Milan grazie all’aiuto del gioco sono diventati i migliori nei rispettivi ruoli: prima non lo erano”.

Comments

comments