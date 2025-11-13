Saccone ex preparatore Napoli:”Tanti infortuni fanno pensare che si sia fatto qualche errore”.

Nel corso di Linea Calcio in onda su Canale8 Corrado Saccone è intervenuto sulla questione infortuni:

Ci sono troppi infortuni anche se è vero che il calcio stia cambiando ma il Napoli anche nella scorsa stagione ne ha avuti parecchi,

allora era il soleo, per me c’è qualcosa da rivedere non è solo sfortuna.

Comunque è importante sottolineare come tutto debba essere valutato in termini di risultati ed i risultati sono stati straordinari con uno scudetto inaspettato, quindi non si può dire che ci siano stati errori.

Dal mio punto di vista considerando tutti gli impegni avrei usato molto di più le partite per allenare.

Calciatori con muscoli importanti e che hanno anche storie di infortuni vanno tutelati.

Noi facevamo così con Higuain che era fondamentale e lo gestivamo con allenamenti meno intensi e recuperi adeguati.

