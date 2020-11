Saelemaekers: “Siamo pronti per il Napoli, vogliamo vincere per Pioli”

Il calciatore del Milan, Alexis Saelemaekers, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv.

“Napoli? Credo che la squadra ha lavorato molto durante questa settimana, perché la partita di domenica è molto importante per noi. Speriamo di fare bene. Penso che tutti noi siamo pronti.

Credo che Pioli ha fatto un grande lavoro. Per noi è l’opportunità di dimostrare che possiamo giocare per lui domenica. Vogliamo vincere per lui e per noi. Ora abbiamo la fiducia del mister e della squadra, per me è fondamentale per continuare come sto facendo. Sono contento della fiducia che mi dà il club.

La squadra sta migliorando sempre di più per me. Ogni giorno lavoriamo duro a Milanello e sul campo con più fiducia. Siamo più forti e speriamo di continuare così per il resto della stagione.”

Comments

comments