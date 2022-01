Ci risiamo, l’emergenza in casa Salernitana spinge l’ASL di Salerno a bloccare la squadra. Ora c’è a rischio la gara col Venezia.

Quarantena per tutti i positivi e per i contatti stretti. Per questo la squadra è impossibilitata a giocare contro il Venezia e il club potrebbe chiedere il rinvio della sfida di giovedì 6 gennaio. A rischio anche la trasferta di Verona contro l’Hellas. A riportarlo è Sky Sport.

