Salernitana: contestato Lotito, gesto simbolico dei tifosi con i palloni

Non sono giorni facili per il presidente della Lazio e della Salernitana Lotito. I tifosi della Salernitana hanno fatto un blitz durante l’allenamento per contestare il patron granata.

Dura contestazione dei tifosi della Salernitana che durante l’allenamento hanno lanciato dei palloni in campo ed esòposto degli striscioni contro il presidente Lotito.

“Lotito riprenditi i palloni” questo lo striscione esposto dai tifosi per rispondere in maniera ironica alle parole del presidente granata che non perde occasione per ricordare che quando lui è arrivato a Salerno non c’erano neanche i palloni.

Un altro striscione invitava Lotito ad andare via.

Comments

comments