La FIGC ha bocciato la proposta di Trust presentata venerdì dalle società proprietarie della Salernitana.

In una nota all’ANSA la stessa FIGC comunica la bocciatura dell proposta dovuta alla rilevazione che quello presentato non sia un vero e proprio blind trust. In più non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti.

La Salernitana, però, ha tempo fino a sabato 3 luglio per inviare una nuova proposta di Trust ed iscriversi regolarmente al campionato.

