Salernitana, Lotito deve vendere in 30 giorni: 3 opzioni ed una valutazione

Claudio Lotito deve cedere la Salernitana vista la promozione in Serie A. Quale sarà il futuro della società campana?

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport esistono al momento due possibilità legate all’interesse da parte di un imprenditore romano pronto a rilevare il pacchetto azionario. Ma non è escluso che possa esserci l’intervento di qualche fondo straniero. Se invece non dovesse concretizzarsi la cessione del club ci si dovrebbe affidare alle norme del Codice Civile che prevedono, nel caso non si riesca ad alienare un bene che si è obbligati a vendere per legge, che lo stesso venga affidato dal giudice a un curatore che lo amministra (indipendentemente dal proprietario) per il tempo necessario perché la cessione si realizzi.

Il Corriere dello Sport si è invece concentrato su quella che potrebbe essere la valutazione del sodalizio campano ipotizzata da Claudio Lotito per la cessione. Una cifra, questa, che dovrebbe aggirarsi tra i 40 e in 50 milioni di euro ovvero quanto investito nei suoi dieci anni di gestione in Campania.

