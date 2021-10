Salernitana-Napoli, clima teso: minacce social ai tifosi azzurri, previsto gran numero di forze dell’ordine

Grande attesa per la sfida, che in Serie A manca dal 1947/48, tra Salernitana e Napoli, che avrà inizio questo pomeriggio alle 18, allo stadio Arechi.

Per motivi di ordine pubblico, è stata vietata la vendita dei biglietti ai tifosi del Napoli residenti fuori Salerno, dal momento che, stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il clima è piuttosto teso: “Non ci sarà il settore ospiti ma molti tifosi del Napoli «infiltrati» nei settori destinati al pubblico granata. Ci sarà un grande dispiegamento di forze dell’ordine, il clima è teso: ieri sono circolati sui social audio di minacce nei confronti dei tifosi del Napoli. In alcuni è annunciata una caccia all’uomo nei confronti del napoletano o comunque di chiunque non abbia la residenza a Salerno”.

