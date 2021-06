Salernitana non convocata all’Assemblea di Lega, possibile richiesta milionaria per danni di immagine

Lunedì 7 giugno presso l’Hotel Hilton di Milano è in programma la prima assemblea della Lega di Serie A della stagione 2021-22 [LEGGI QUI].

All’Assemblea sono state invitate tutte le squadre della Serie A 2021-22 comprese le neopromosse tranne la Salernitana.

Ricordiamo che Lotito, proprietario della Salernitana e della Lazio, entro il 25 giugno deve cedere il club campano dopo la promozione in Serie A ma al momento non è ancora riuscito a trovare un possibile acquirente.

Non ritenendo quindi giustificata la mancata convocazione il club campano ora si riserva di adire le vie legale per una richiesta milionaria per possibili danni di immagine.

