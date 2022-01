Salernitana, Ribery torna ad allenarsi in gruppo: possibile maglia da titolare contro il Napoli

Buone notizie per Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, che ritrova Franck Ribery in vista del match con il Napoli.

Il francese, infatti, ha ripreso oggi ad allenarsi in gruppo ed è pronto a mettersi a disposizione per l’importante sfida del “Diego Armando Maradona”: vista l’attuale situazione d’emergenza, dovuta anche alle tante positività al Covid nel gruppo squadra, l’ex Bayern Monaco sembra destinato a scendere in campo dal 1′, per provare a guidare i granata alla conquista di punti fondamentali per la salvezza.

