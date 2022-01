Continua il lavoro del nuovo DS Walter Sabatini per rinforzare la Salernitana.

Dopo l’annuncio in mattinata dell’arrivo in prestito del difensore Dragusin, è arrivata anche l’ufficialità del passaggio in granata del centrocampista norvegese classe ’99 Emil Bohinen dal CSKA Mosca in prestito con diritto di riscatto e con obbligo a determinate condizioni.

