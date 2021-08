Novità di mercato per la Salernitana e soprattutto per l’attacco. Si sblocca l’operazione che può portare Simy nel club campano.

A riportare la novità ci ha pensato il portale tuttomercatoweb. L’attaccante, ormai ex Crotone, questa sera sarà in Campania e domani sosterrà le visite mediche per il club campano. Dopo le visite, il giocatore potrà firmare il contratto con la Salernitana.

Comments

comments