Salicini: “Mihajlovic tifoso del Napoli? Spesso strizza l’occhio alle big”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Salicini, giornalista.

“Il Bologna ha avuto un problema di COVID-19 non indifferente, chiaramente non è stata l’unica squadra. Ha recuperato in extremis qualche giocatore ma bisogna capire se partirà dall’inizio. Orsolini non ha smaltito gli acciacchi e non sarà della partita. Out anche Schouten che si è operato in Olanda, fuori per COVID-19 anche Santander. Rientra Hickey che è un po’ la rivelazione dell’anno. Negli ultimi giorni tra infortuni e COVID-19 si è recuperato qualche elemento però di fatto i ragazzi non si sono allenati con la squadra per lungo tempo.

Mihajlovic ‘tifoso’ del Napoli? Lui ha un rapporto particolare con la piazza ma in questi anni ha strizzato spesso l’occhio alle big, gli piacerebbe provare un’avventura dopo il Milan che però non era fortissimo all’epoca. Sicuramente Napoli è una piazza con cui c’è sintonia. Cosa è successo a Orsolini? Ha grande qualità ma ha iniziato a perdersi da quando Sabatini pubblicamente gli aveva associato il valore di 70 milioni. C’era stato un momento su chi fosse il più forte tra lui e Chiesa, dopodiché un po’ Mihajlovic non l’ha aiutato perché Orsolini veniva sostituito sempre, un po’ anche lui ha avuto un’involuzione. Il nuovo modulo lo svantaggiava, di recente però è tornato a risplendere”.

