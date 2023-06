Sallustro: “Avrei voluto vincere uno scudetto con la maglia del Napoli. Mi fa piacere che lo Stadio si chiami Maradona, anche se…”

Nell’edizione odierna de Il Mattino è intervenuto l’ex calciatore e idolo azzurro Attila Sallustro.

Le dispiace che la maggioranza dei tifosi napoletani che hanno festeggiato l’ultimo scudetto non conoscano il suo nome? «No, e perché. Il tempo passa, sono io ad essere nato troppo in anticipo. Quanto avrei voluto vincere uno scudetto con la maglia del Napoli».

È rimasto legato alla storia azzurra?

«Più che legato, faccio l’immodesto, direi che faccio parte della storia di questa squadra. Mi chiamavano il veltro per la mia velocità. Lo sa, che tra i goleador di tutti i tempi del Napoli, io vengo subito dopo Maradona e prima di Cavani?»

Quinto realizzatore nella storia del Napoli?

Già. Prima di me solo Mertens, Insigne, Hamsik, Maradona. Di gol, ne feci 107, pensi. E allora non si giocava così tanto, come oggi».

Cosa ricorda di Napoli? «L’affetto della gente. Ho vissuto, anche se erano altri tempi, quello che hanno vissuto Maradona e tutti gli altri campioni venuti a giocare a Napoli. La gente mi riconosceva, mi salutava, mi dimostrava affetto».

Visse la nascita dell’Associazione sportiva calcio Napoli?

«Eh, sì. Avevo iniziato a giocare a 17 anni, mio padre Gaetano era tornato a Napoli con la famiglia da Asuncion dove era emigrato e dove io ero nato. Iniziai a tirare i primi calci nei campi improvvisati di allora. Mi notarono, giocai nelle squadre cittadine dell’epoca, come la Internaples. L’indimenticabile presidente Ascarelli unì quelle esperienze nell’Associazione sportiva calcio Napoli. Io ero in formazione. Fu bellissimo. Numero 9 azzurro».

Qual è la giornata che ricorda con più emozione?

«Ho sempre davanti agli occhi, la partita in casa del 23 febbraio 1930. Giocavamo contro la Juventus, sempre loro. Fu la gara di inaugurazione dello stadio che fece costruire Ascarelli. Ci allenava William Garbutt, il mister inglese che pilotò il primo ciclo vincente azzurro. Finì 2-2, io non segnai. Ci pensò Buscaglia due volte. Ma che pomeriggio, quanta gente!»

Perché non legò con il presidente Achille Lauro?

«Ero nella fase finale della mia carriera. Lui liquidò tutti noi anziani e non volle cedermi alla Roma, che offriva 250mila lire. Chiusi la carriera alla Salernitana. Poi, tornai a Napoli, prima come direttore sportivo azzurro nel 1946, poi da direttore del nuovo stadio San Paolo».

Grazie, Attila. Vuole aggiungere qualcosa?

«Sì. Mi fa piacere che il San Paolo si chiami ora stadio Maradona. Faccia sapere che non serbo rancore se nel 1983 fu bocciata la proposta di chiamarlo con il mio nome. I tempi non erano maturi, il miracolo è riuscito a Maradona e stavolta la Curia non si è potuta opporre come con me».

