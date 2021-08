Salta l’amichevole del Venezia, positività nel gruppo squadra

Il Venezia con un comunicato ha reso nota la positività al covid riscontrata nel gruppo squadra.

Questo il comunicato ufficiale del Venezia primo avversario del Napoli in campionato.

“Venezia FC comunica che un tesserato del club è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test tampone effettuato in data odierna. Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato prontamente posto in quarantena e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario. A scopo cautelativo, è stata quindi annullata l’amichevole e la passerella di Prima Squadra e Venezia FC Femminile in programma giovedì sera a Jesolo”.

