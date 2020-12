Salvatore Bagni: “Inter-Napoli? Chi vincerà avrà un vantaggio sull’avversario”

L’ex calciatore di Napoli e Inter Salvatore Bagni a Radio Marte ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida del Meazza.

“Inter-Napoli? Le squadre sono frizzanti, se la giocheranno fino alla fine. Hanno giocatori che possono cambiare le partite in corsa. Il Napoli però ha più potenziale offensivo rispetto all’Inter davanti.

Chi vince è alternativa alla Juventus? La Juve la considero protagonista ma non vincente. Chi vincerà avrà un vantaggio sull’avversario.

Le prossime due partite per il Napoli saranno importantissime, quella di San Siro sarà fondamentale per la mentalità. Bisognerebbe non perdere contro l’Inter e vincere contro la Lazio, anche se tante problematiche possono esserci anche nella gara all’Olimpico. Con 4 punti in 2 partite poi, viste le partite successive, potresti approfittarne.

Lozano? Determinante sia nell’atteggiamento che nei gol. Il gruppo conta ma anche il giocatore che si mette a disposizione del gruppo. Lui entra e cambia il volto della squadra.

Il Napoli di questi giocatori che si possono alternare ne ha tanti e questo è il vantaggio nei confronti degli avversari. La squadra si trova in un momento importante, c’è da dire che l’Inter ha giocato con veemenza, la squadra può vincere per il mercato che ha fatto.

Però ha perso l’obiettivo più importante della stagione.

Elmas titolare in una delle due gare? Secondo me inizieranno con il solito schieramento”.

