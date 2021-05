Salvatore Esposito: “Bisogna scusarsi con Gattuso e con la società, è tempo di bilanci”

Il noto attore Salvatore Esposito ha parlato a NapoliMagazine proprio del Napoli e ha parlato della partita di domenica contro il Verona.

Queste le sue parole in merito:

“Il Napoli, con la vittoria di Firenze, ha messo una seria e netta ipoteca sulla qualificazione in Champions. La partita in casa col Verona non va sottovalutata, ma non è dello stesso livello di difficoltà del match con la Fiorentina. Il Napoli deve quindi restare concentrato per l’ultima battaglia.

Il dispiacere più grande sarebbe se Gattuso e De Laurentiis perdessero l’occasione di darsi un’altra possibilità. Secondo me Gattuso merita un’altra chance, come pure ADL, la squadra e noi tifosi. Vorrei vedere il Napoli di Gattuso in Champions League, con i giusti accorgimenti e i giusti acquisti. Avere Osimhen disponibile da inizio campionato, con la quadratura che Gattuso è riuscito a dare alla squadra, potrebbe significare tanto.

Il Napoli ha tutto nelle proprie mani. Battendo il Verona è in Champions. Un po’ di scuse andrebbero fatte, in primis a Gattuso, ma anche alla societa’ che ha costruito un organico all’altezza. Solo la sfortuna ha condizionato l’andamento di questo campionato. Resta un’ultima giornata per scoprire i piani del club e di Gattuso. Noi tifosi continueremo comunque a tifare sognando l’agognato scudetto che ormai manca da tanto, troppo, tempo.”

