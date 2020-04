Salvini: “Non penalizziamo chi vuole tornare a Napoli da Milano”

Matteo Salvini, intervenuto ai microfoni della Rai, nel corso della trasmissione “La Vita in Diretta” ha parlato dei napoletani che vivono a Milano e vogliono far ritorno nella loro città.

“De Luca e Conte dovrebbero trovare un accordo. I napoletani che vogliono tornare nella loro città dal nord, non possono essere penalizzati. Il Governatore della Campania dovrebbe telefonare al Premier, in modo tale da trovare una soluzione per gestire l’eventuale ritorno di queste persone. Penso che, qualora non ci sia rischio sulla salute, debbano essere messi in condizione di poter ritornare”.

