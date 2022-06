Salvione: “A meno che non succedano cose clamorose, mi aspetto che Ospina non sarà rinnovato a differenza di Meret”

A “1 Football Club” è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’.

Ci sono possibilità di vedere Ospina ancora al Napoli?

“Le notizie che ci arrivano in merito ad una imminente firma di Meret sul rinnovo ci dicono indirettamente che, forse, con Ospina si sia arrivati al capolinea. Il portiere italiano chiedeva garanzie tecniche come conditio sine qua non per restare azzurro, ed evidentemente queste sono arrivate. A meno che non succedano cose clamorose, mi aspetto che il colombiano non sarà rinnovato a differenza di Alex”.

Ma è Adl ad aver scavalcato Spalletti nella decisione, oppure il mister si è convinto del ragazzo?

“Mi aspetto che tra società ed allenatore ci sia condivisione di vedute, al contrario sarebbe clamoroso. Credo abbiano trovato un punto d’incontro, non penso che la società abbia rinnovato Meret contro il parere dell’allenatore, non ci credo. Nella scorsa stagione Ospina è stato preferito, ma solo dopo l’ennesimo infortunio di Meret. Luciano non ritiene il ragazzo un portiere scarso, anzi”.

Situazioni Deulofeu ed Ostigard?

“Situazioni comuni a tutte le squadre. Ci troviamo in un momento economicamente difficile per tutti, quindi fino a quando non ci saranno delle uscite non arriveranno i nuovi. Politano piace a Gattuso, Ounas non rientra nel progetto, si attende la cessione di qualcuno prima di andare su Deulofeu. I primi acquisti del Napoli in questa stagione sono stati due calciatori che hanno sostituito Ghoulam ed Insigne. Su Ostigard, invece, probabilmente interverranno perché Tuanzebe è già uscito, dunque c’è bisogno di sostituirlo numericamente.

